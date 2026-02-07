Beşiktaş'ta ilk hedef ezeli rakibin yıldızı Fred!

Kış transfer sezonu Avrupa'nın ardından Türkiye'de de sona ererken, kulüpler şimdiden haziran ayında başlayacak yaz transfer dönemine odaklandı.

Sezon içinde sonuçlandıramayan ya da yetiştirilemeyen transfer hamlelerinin, sezon sonuna bırakılması bekleniyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Bu kapsamda Bu kapsamda Beşiktaş cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni sezon yapılanması için de vakit kaybetmek istemiyor. Yeniden zirve yarışında iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Kara Kartal'ın, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini belirlediği ifade ediliyor.

Gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha Fred'i gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde Siyah-Beyazlı formayı giyme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi kadrosuna katmasının ardından Fred'in takım içindeki rolünün zayıfladığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler sonrası Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmasının güçlü bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.

ADALI VE KOÇ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, geçtiğimiz yıl da Fred için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temas kurduğu öğrenildi. Ancak seçim süreci ve dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfere onay vermemesi nedeniyle bu girişimin sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

Bu kez ise Kara Kartal'ın oldukça kararlı olduğu ve Adalı'nın yaz transfer dönemindeki ilk hedefinin Fred olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fred, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 111 maçta 9 gol atarken 17 asistlik katkı sağladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun, İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.