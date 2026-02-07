07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
13:30
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
13:30
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Beşiktaş'ta ilk hedef ezeli rakibin yıldızı Fred!

Kış transfer döneminin kapanmasıyla gözler yaz aylarına çevrilirken, Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması hız kazandı.

calendar 07 Şubat 2026 10:55
Beşiktaş'ta ilk hedef ezeli rakibin yıldızı Fred!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kış transfer sezonu Avrupa'nın ardından Türkiye'de de sona ererken, kulüpler şimdiden haziran ayında başlayacak yaz transfer dönemine odaklandı.
 
Sezon içinde sonuçlandıramayan ya da yetiştirilemeyen transfer hamlelerinin, sezon sonuna bırakılması bekleniyor.
 
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Bu kapsamda Beşiktaş cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni sezon yapılanması için de vakit kaybetmek istemiyor. Yeniden zirve yarışında iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Kara Kartal'ın, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini belirlediği ifade ediliyor.
 
Gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha Fred'i gündemine aldı. 32 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde Siyah-Beyazlı formayı giyme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.
 
GÖZDEN DÜŞTÜ
 
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi kadrosuna katmasının ardından Fred'in takım içindeki rolünün zayıfladığı belirtiliyor.
 
Bu gelişmeler sonrası Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmasının güçlü bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.
 
ADALI VE KOÇ GÖRÜŞMÜŞTÜ 
 
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, geçtiğimiz yıl da Fred için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temas kurduğu öğrenildi. Ancak seçim süreci ve dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfere onay vermemesi nedeniyle bu girişimin sonuçsuz kaldığı kaydedildi.
 
Bu kez ise Kara Kartal'ın oldukça kararlı olduğu ve Adalı'nın yaz transfer dönemindeki ilk hedefinin Fred olduğu bildirildi.
 
FENERBAHÇE KARNESİ
 
Fred, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 111 maçta 9 gol atarken 17 asistlik katkı sağladı.
 
Brezilyalı orta saha oyuncusunun, İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.