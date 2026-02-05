Vinicius Junior'a ırkçı hareketin cezası belli oldu!

İspanya'da Albacete taraftarının, Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'a yönelik ırkçı davranışıyla ilgili karar açıklandı.



Olay, İspanya Kupası son 16 turunda oynanan ve Albacete'nin Real Madrid'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada yaşandı. Mücadelede Albacete'nin üçüncü golünün ardından bir taraftar, tribünden Vinícius Júnior'a doğru muz kabuğu fırlattı. Atılan cisim futbolcuya isabet etmezken, kısa süre sonra saha görevlileri tarafından çimlerden kaldırıldı.



Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, söz konusu taraftarın kimliğini tespit etti. Yetkililer, yapılan hareketi açık bir ırkçılık göstergesi olarak değerlendirdi.



CEZA BELLİ OLDU



Marca'nın haberine göre; Spor'da Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Devlet Komisyonu, olayla ilgili kararını açıkladı. Komisyon, taraftarın eylemini ciddi bir ihlal olarak nitelendirirken, 5 bin euro para cezası ve 12 ay boyunca tüm sportif etkinliklerden men cezası verdi.



