05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
3-045'
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Vinicius Junior'a ırkçı hareketin cezası belli oldu!

Real Madrid'li Vinicius Junior'a yönelik ırkçı davranışta bulunan Albacete taraftarına 5 bin euro para cezası ve 12 ay men cezası verildi.

calendar 05 Şubat 2026 16:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Vinicius Junior'a ırkçı hareketin cezası belli oldu!
İspanya'da Albacete taraftarının, Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'a yönelik ırkçı davranışıyla ilgili karar açıklandı. 

Olay, İspanya Kupası son 16 turunda oynanan ve Albacete'nin Real Madrid'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada yaşandı. Mücadelede Albacete'nin üçüncü golünün ardından bir taraftar, tribünden Vinícius Júnior'a doğru muz kabuğu fırlattı. Atılan cisim futbolcuya isabet etmezken, kısa süre sonra saha görevlileri tarafından çimlerden kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, söz konusu taraftarın kimliğini tespit etti. Yetkililer, yapılan hareketi açık bir ırkçılık göstergesi olarak değerlendirdi.

CEZA BELLİ OLDU

Marca'nın haberine göre; Spor'da Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Devlet Komisyonu, olayla ilgili kararını açıkladı. Komisyon, taraftarın eylemini ciddi bir ihlal olarak nitelendirirken, 5 bin euro para cezası ve 12 ay boyunca tüm sportif etkinliklerden men cezası verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
