Kocaelispor - Beşiktaş; 11'ler

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.



İki güçlü ekibin ligde ki son randevusunda sahadan mutlu ayrılan taraf 3-1 ile Beşiktaş oldu.

Beşiktaş , Türkiye Kupasında 5 Şubat Perşembe günü Kocaelispor'a konuk oluyor.

Yeni transfer Junior Olaitan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Öte yandan Yasin Özcan, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.



11'LER





Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem, Keita, Show Cafumana, Tayfur, Agyei, Churlinov, Serdar Dursun.







Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Kartal, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim, El Bilal.







BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK ASLLANI



Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok.



Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.



KUPADAKİ 11. RANDEVU



Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak.



1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.



Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.



