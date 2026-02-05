05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
3-045'
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Del Piero'dan Galatasaray - Juventus yorumu

Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesi için konuştu. İtalyan futbol insanı, "Bence Juventus'un ilerleme şansı çok fazla." dedi.

calendar 05 Şubat 2026 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Del Piero'dan Galatasaray - Juventus yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, İtalyan ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Del Piero, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesine de değindi.

İtalyan futbol insanı, "Bence Juventus'un ilerleme şansı çok yüksek. Oyuncuların, bu iki maça çok fazla odaklandığını düşünüyorum." diye konuştu.

"ADIM ADIM DÜŞÜNMELİLER"

Juventus'un bu yıl finali hedefleyemeyeceğini söyleyen Del Piero, "Bu yıl finale ulaşmayı hedefleyebilecekleri bir yıl değil. Sezon başlangıcındaki zorlukları göz önüne alırsak, adım adım düşünmeleri gerekiyor." dedi.

Del Piero, "Bence Spalletti ve takım, her maçı kazanmalarını sağlayacak bir kimlik oluşturmaya çalışıyor ve bu iyi bir zihniyet." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY - JUVENTUS
MAÇLARIN TARİHLERİ

Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.