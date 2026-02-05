Trabzonspor'da Daniel Karlsbakk transferi iptal oldu!

Norveç temsilcisi Sarpsborg 08 ile Trabzonspor arasında Daniel Karlsbakk'ın transferi için yürütülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelinmesine rağmen, süreç tamamlanamadı.
Eliteserien'de geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan genç forvet için Trabzonspor'un ciddi bir teklif sunduğu belirtilmişti. Tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ifade edilirken, detaylarda yaşanan sorunlar nedeniyle transfer süreci uzadı. Trabzonspor bu süreçte forvet bölgesine Umut Nayır'ı katarken Felipe Augusto'yu ise gönderemedi.
8.5 milyon Euro'yu bulan transfer görüşmeleri sürecin uzaması nedeniyle tarafların ortak kararıyla iptal edildi.
Anlaşmanın kısa sürede sonuçlanacağı beklentisiyle Daniel Karlsbakk, Sarpsborg'un son hazırlık maçlarında forma giymemişti.
Ekstra bir durum olmadığı sürece Sarpsborg 08'in, genç golcüsüyle yeni sezona devam edeceği ifade edildi. [61Saat]
