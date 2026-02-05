Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Ülkesinin takımına önerildi

Fenerbahçe forması giyen Fred, Brezilya ekibi Palmeiras'a önerildi.



ESPN Brasil'den gazeteci Bruno Andrade'nin Fala a Fonte programında aktardığı bilgiye göre; Palmeiras, Fred ile ilgileniyor ancak bu transfer için oyuncunun bonservisini eline alması şartını öne sürüyor.



Haberde, Fenerbahçe'nin Fred konusunda zamanla yarıştığı vurgulandı. Sarı-lacivertli kulübün, yabancı kontenjanında yer açmak ve bu doğrultuda forvet transferi gerçekleştirmek istediği ifade edildi.



EN BÜYÜK ENGEL: SÖZLEŞME FESHİ



Transferdeki en önemli pürüzün Fred'in sözleşme şartları olduğu belirtildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, sözleşmesini feshetmeye yalnızca kalan tüm maaşlarının ödenmesi halinde sıcak baktığı kaydedildi.



Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 1,5 yıl daha devam ettiği, bu durumun da taraflar arasındaki görüşmeleri zorlaştırdığı aktarıldı.











