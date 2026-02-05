05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Ülkesinin takımına önerildi

Fenerbahçe forması giyen Fred, Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'a önerildi.

calendar 05 Şubat 2026 16:15 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 16:51
Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Ülkesinin takımına önerildi
Fenerbahçe forması giyen Fred, Brezilya ekibi Palmeiras'a önerildi.

ESPN Brasil'den gazeteci Bruno Andrade'nin Fala a Fonte programında aktardığı bilgiye göre; Palmeiras, Fred ile ilgileniyor ancak bu transfer için oyuncunun bonservisini eline alması şartını öne sürüyor.  

Haberde, Fenerbahçe'nin Fred konusunda zamanla yarıştığı vurgulandı. Sarı-lacivertli kulübün, yabancı kontenjanında yer açmak ve bu doğrultuda forvet transferi gerçekleştirmek istediği ifade edildi. 

EN BÜYÜK ENGEL: SÖZLEŞME FESHİ 

Transferdeki en önemli pürüzün Fred'in sözleşme şartları olduğu belirtildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, sözleşmesini feshetmeye yalnızca kalan tüm maaşlarının ödenmesi halinde sıcak baktığı kaydedildi. 

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 1,5 yıl daha devam ettiği, bu durumun da taraflar arasındaki görüşmeleri zorlaştırdığı aktarıldı.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
