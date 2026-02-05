05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Barcelona'nın yorgunluğa karşı yeni formulü; uyku uzmanı

Barcelona, futbolcuların maçlardan sonra daha iyi toparlanmalarına yardımcı olmak amacıyla bir uyku uzmanı işe aldı.

calendar 05 Şubat 2026 16:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Barcelona'nın yorgunluğa karşı yeni formulü; uyku uzmanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona, oyuncuların maç öncesi performansını arttırmak ve maç sonrası yorgunluklarını azaltmak altına almak adına uyku uzmanı kiraladı.

Barcelona teknik heyeti, oyuncuların dinlenmesine ve toparlanmasına (recovery) daha fazla önem vermeye başladı. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan kulübü bu sezon, futbolcuların yoğun antrenman ve maç trafiğinin ardından en iyi şekilde toparlanmalarına yardımcı olması için bir uyku uzmanını kadrosuna dahil etti.

STRES, KAYGI VE TÜKENMİŞLİĞE KARŞI

Uyku uzmanının rolünün, özellikle sezon öncesi kamplardaki saat dilimi değişiklikleri ve takımın sabahın erken saatlerinde döndüğü deplasman maçları sebebiyle çok kritik olduğu belirtiliyor; zira günlük rutinlerdeki bozulmalar stres, kaygı ve tükenmişliği tetikleyebiliyor. Ayrıca, oyuncuların beslenmesine de özel bir önem veriliyor; futbolcular kahvaltılarını antrenman tesislerinde yapıyor ve antrenmanlara kendi yemeklerini de getirebiliyorlar.

1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
