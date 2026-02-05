Barcelona'nın yorgunluğa karşı yeni formulü; uyku uzmanı

Barcelona, oyuncuların maç öncesi performansını arttırmak ve maç sonrası yorgunluklarını azaltmak altına almak adına uyku uzmanı kiraladı.





Barcelona teknik heyeti, oyuncuların dinlenmesine ve toparlanmasına (recovery) daha fazla önem vermeye başladı. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan kulübü bu sezon, futbolcuların yoğun antrenman ve maç trafiğinin ardından en iyi şekilde toparlanmalarına yardımcı olması için bir uyku uzmanını kadrosuna dahil etti.



STRES, KAYGI VE TÜKENMİŞLİĞE KARŞI





Uyku uzmanının rolünün, özellikle sezon öncesi kamplardaki saat dilimi değişiklikleri ve takımın sabahın erken saatlerinde döndüğü deplasman maçları sebebiyle çok kritik olduğu belirtiliyor; zira günlük rutinlerdeki bozulmalar stres, kaygı ve tükenmişliği tetikleyebiliyor. Ayrıca, oyuncuların beslenmesine de özel bir önem veriliyor; futbolcular kahvaltılarını antrenman tesislerinde yapıyor ve antrenmanlara kendi yemeklerini de getirebiliyorlar.



