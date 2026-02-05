05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-464'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Bucaspor 1928'de Mecit Sercan parlıyor

Bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Mecit Sercan, bir üst lige göz kırpıyor

calendar 05 Şubat 2026 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928 kümede kalmak için çırpınırken, genç kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz'in performansı ise gelecek adına umut verdi. Sarı-lacivertlilerin alt yapısından yetişen ve bu sezon profesyonel olan 18 yaşındaki futbolcu 22 maçta attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıktı.

OĞUZ AYDIN'A BENZİYOR

Toplam 1791 dakika sarı-lacivertli formayı giyen Sercan 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Birçok genç oyuncuyu Türk futboluna armağan eden Bucaspor 1928'de Sercan'ın tarzı Buca'da yetişip şu an Fenerbahçe'de görev yapan Oğuz Aydın'a benzetildi. Bucaspor 1928'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sercan'ın yaz döneminde üst lig takımlarından birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
