Ciro Immobile'den Paris FC'de ilk mesaj!

Ara transfer döneminde Bologna'dan Paris FC'ye transfer olan İtalyan golcü Ciro Immobile, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.



Fransa Kupası son 16 turunda deplasmanda Lorient ile karşılaşan Paris FC'de tecrübeli forvet mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Immobile, skora katkı sağlayamasa da yakaladığı net fırsatlarla dikkat çekti.



"KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"



Karşılaşmanın ardından Fransız basınından Le Parisien'e konuşan 35 yaşındaki futbolcu, Paris FC kariyerine dair ilk değerlendirmelerini yaptı. Transfer sürecinin oldukça hızlı geliştiğini belirten Immobile, şu ifadeleri kullandı:



"Biraz zor bir hafta oldu çünkü transferi çok kısa sürede tamamlamak zorunda kaldık. Ancak burada olduğum için çok mutluyum. Bu, çalışmak isteyen ve çok hızlı büyümeyi hedefleyen bir takım. Ben de onlara yardımcı olmak, daha fazla gol atmaları için katkı sağlamak istiyorum."



"KALİTE EKSİKLİĞİ HİSSETTİM"



Takımla henüz sınırlı sayıda antrenman yaptığını vurgulayan deneyimli golcü, maç ritmi ihtiyacına da dikkat çekerek şunları söyledi:



"Şu ana kadar takımla sadece bir antrenman yaptım. Buna rağmen kendimi iyi hissettim ama maç temposuna ihtiyacım olduğunu da fark ettim. Çünkü Bologna'da çok fazla forma şansı bulamadım. Oyunda biraz kalite eksikliği hissettim."



