05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Ciro Immobile'den Paris FC'de ilk mesaj!

Ciro Immobile, Paris FC formasıyla ilk maçına çıktı. Tecrübeli golcü, maç temposu eksiği hissettiğini söylerken takıma gol katkısı vermek istediğini vurguladı.

calendar 05 Şubat 2026 11:58
Fotoğraf: X.com
Ciro Immobile'den Paris FC'de ilk mesaj!
Ara transfer döneminde Bologna'dan Paris FC'ye transfer olan İtalyan golcü Ciro Immobile, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Fransa Kupası son 16 turunda deplasmanda Lorient ile karşılaşan Paris FC'de tecrübeli forvet mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Immobile, skora katkı sağlayamasa da yakaladığı net fırsatlarla dikkat çekti.

"KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Karşılaşmanın ardından Fransız basınından Le Parisien'e konuşan 35 yaşındaki futbolcu, Paris FC kariyerine dair ilk değerlendirmelerini yaptı. Transfer sürecinin oldukça hızlı geliştiğini belirten Immobile, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz zor bir hafta oldu çünkü transferi çok kısa sürede tamamlamak zorunda kaldık. Ancak burada olduğum için çok mutluyum. Bu, çalışmak isteyen ve çok hızlı büyümeyi hedefleyen bir takım. Ben de onlara yardımcı olmak, daha fazla gol atmaları için katkı sağlamak istiyorum."

"KALİTE EKSİKLİĞİ HİSSETTİM"

Takımla henüz sınırlı sayıda antrenman yaptığını vurgulayan deneyimli golcü, maç ritmi ihtiyacına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şu ana kadar takımla sadece bir antrenman yaptım. Buna rağmen kendimi iyi hissettim ama maç temposuna ihtiyacım olduğunu da fark ettim. Çünkü Bologna'da çok fazla forma şansı bulamadım. Oyunda biraz kalite eksikliği hissettim."

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
