05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Samsunspor'a kötü haber: Sterling

Samsunspor'un ilgilendiği Raheem Sterling, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor.

calendar 05 Şubat 2026 11:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Samsunspor'a kötü haber: Sterling
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Samsunspor transfer çalışmalarını sürdürürken, Raheem Sterling girişimiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşme sağlandığı öğrenilmişti.

Başkan Yüksel Yıldırım, konu hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Yorum yapmıyorum. Bize söylendi, konuştuk ama pahalı. Bakalım."

TÜRKİYE'YE MESAFELİ

Bu görüşmenin ardından, Sterling'in Türkiye'ye gelme fikrine mesafeli olduğu iddia edildi.

Devre arası transfer döneminin bitmesine 2 gün kala, Samsunspor'un kadroya takviye yapıp yapmayacağı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hücum bölgesine yapılacak olası bir hamle merak konusu. [Samsun Gazetesi]

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.