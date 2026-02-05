Samsunspor'a kötü haber: Sterling

Samsunspor transfer çalışmalarını sürdürürken, Raheem Sterling girişimiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.



31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşme sağlandığı öğrenilmişti.



Başkan Yüksel Yıldırım, konu hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Yorum yapmıyorum. Bize söylendi, konuştuk ama pahalı. Bakalım."



TÜRKİYE'YE MESAFELİ



Bu görüşmenin ardından, Sterling'in Türkiye'ye gelme fikrine mesafeli olduğu iddia edildi.



Devre arası transfer döneminin bitmesine 2 gün kala, Samsunspor'un kadroya takviye yapıp yapmayacağı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hücum bölgesine yapılacak olası bir hamle merak konusu. [Samsun Gazetesi]



