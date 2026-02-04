04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
13:00
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Fenerbahçe Beko, Paris deplasmanına çıkıyor

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 27. haftasında 5 Şubat Perşembe akşamı deplasmanda Fransa'nın Paris Basketball ekibiyle karşı karşıya gelecek.

calendar 04 Şubat 2026 10:52
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, Paris deplasmanına çıkıyor
Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, 5 Şubat Perşembe akşamı Paris Basketball'a konuk oluyor.

Adidas Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.
TAKIMLARIN SON DURUMU

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yendi.

Paris Basketbol ise 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında Fransa ekibini sahasında 96-77 mağlup etmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
