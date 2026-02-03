03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
0-265'
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
0-068'
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-382'
03 Şubat
Hull City-Watford
0-080'

Chibuike Nwaiwu: "Trabzonspor'da gerçek bir aile ortamı var"

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, Fethiyespor maçı sonrası konuştu.

calendar 03 Şubat 2026 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Chibuike Nwaiwu: 'Trabzonspor'da gerçek bir aile ortamı var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da forma giyen Chibuike Nwaiwu, Fethiyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BİZİM ADIMIZA İYİ BİR MAÇ OLDU" 

Karşılaşmayı değerlendiren Nwaiwu, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Aslında iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. İlk yarıda golü bulmak adına çok büyük bir mücadele ortaya koyduk ancak bunu skora yansıtamadık. Sadece gol eksikti. İkinci yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendirdik ve golü de bulunca bizim adımıza iyi bir maç oldu" ifadelerini kullandı.



"TAKIMDA GERÇEK BİR AİLE ORTAMI VAR" 

Takım içindeki atmosfere de değinen genç futbolcu, bordo-mavili kulüpte güçlü bir bağ olduğunu vurgulayarak, "Takımda gerçek bir aile ortamı var. Tam anlamıyla bir ailenin içine geldim. Bu durum da takıma adaptasyonumu oldukça kolaylaştırıyor" dedi.

İPTAL EDİLEN GOL POZİSYONU İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Fethiyespor'un Trabzonspor karşısında bulduğu ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol pozisyonu hakkında da konuşan Nwaiwu, "Topa çok yakındım. Topun dışarı çıktığını gördüğüm için gol olsa bile verilmeyeceğini biliyordum zaten" şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.