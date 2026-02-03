Chibuike Nwaiwu: 'Trabzonspor'da gerçek bir aile ortamı var'

Trabzonspor'da forma giyen Chibuike Nwaiwu, Fethiyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"BİZİM ADIMIZA İYİ BİR MAÇ OLDU"



Karşılaşmayı değerlendiren Nwaiwu, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Aslında iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. İlk yarıda golü bulmak adına çok büyük bir mücadele ortaya koyduk ancak bunu skora yansıtamadık. Sadece gol eksikti. İkinci yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendirdik ve golü de bulunca bizim adımıza iyi bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Takım içindeki atmosfere de değinen genç futbolcu, bordo-mavili kulüpte güçlü bir bağ olduğunu vurgulayarak,dedi.Öte yandan Fethiyespor'un Trabzonspor karşısında bulduğu ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol pozisyonu hakkında da konuşan Nwaiwu,şeklinde konuştu.