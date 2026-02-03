03 Şubat
Taraftar tepkisi, Galatasaray'a geri adım attırdı

Galatasaray yönetimi, Svanberg transferinden taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçti. İsveçli orta saha oyuncusu da sosyal medyadaki olumsuz tepkiler nedeniyle teklife çekimser yaklaştı.

calendar 03 Şubat 2026 12:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için yürüttüğü transfer görüşmelerinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, İsveçli orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman ekibiyle anlaşma sağladı. Galatasaray cephesinin, satın alma opsiyonunun 12 milyon Euro civarında olması yönünde ısrarcı olduğu ve bu şartların büyük ölçüde kabul gördüğü öğrenildi.

Ancak transfer, beklenmedik bir engelle karşılaştı.


TARAFTAR TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

Svanberg isminin gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada oluşan yoğun taraftar tepkisi, Galatasaray yönetimini geri adım atmaya itti. Sarı-kırmızılı taraftarların transfere yönelik olumsuz yorumları ve hashtag çalışmaları kısa sürede gündem olurken, yönetim bu tabloyu dikkate aldı.

Mattias Svanberg'in de sosyal medya hesaplarına gelen olumsuz mesajlardan rahatsız olduğu belirtildi. İsveçli futbolcunun, kendisine yönelik tepkiler ve kamuoyundaki olumsuz atmosfer nedeniyle transferi istemediğini Galatasaray'a ilettiği öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından taraflar arasındaki anlaşma askıya alınırken, Galatasaray yönetimi transferden tamamen vazgeçme kararı aldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Wolfsburg forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Svanberg, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun, kulübü Wolfsburg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

