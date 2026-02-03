Balıkesirspor önüne bakacak

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından lider Kütahyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Play-Off hattındaki Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal önlerine bakacaklarını söyledi.



Takımıyla çıktığı ilk 3 maçta 7 puan topladıktan sonra ilk kez yenilgiyle tanışan Uysal, "Sahadaki iyi futbolumuz ve mücadelemiz skora yansımamış olsa da maçın hakkının en kötü beraberlik olduğuna inanıyorum. Takımımın gösterdiği istek ve arzu, beni ve tüm camiamızı memnun ettiği düşüncesindeyim. Bu vesileyle tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Kütahya maçını geride bıraktık. Şimdi odak noktamız, hafta sonu oynayacağımız Afyonspor maçı. Bu maçla beklenen hedefe adım adım yürüyüşümüz devam edecektir. Değerli taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yine yalnız bırakmadılar, destekleri için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.



