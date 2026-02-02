En-Nesyri vedalaştı, imzaya gidiyor

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, takımdan ayrılıyor.
Fenerbahçe'nin son oynadığı Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu, maçın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
En-Nesyri, salı günü İstanbul'dan ayrılacak ve Suudi Arabistan'a giderek Al-Ittihad'e imza atacak.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
