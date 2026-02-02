02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
02 Şubat
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
02 Şubat
Sunderland-Burnley
2-0DA
02 Şubat
Mallorca-Sevilla
1-145'
02 Şubat
Udinese-Roma
0-048'
02 Şubat
AVS-Braga
0-4
02 Şubat
Casa Pia-FC Porto
0-02'

En-Nesyri vedalaştı, imzaya gidiyor

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Kocaelispor maçının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Faslı golcü, Al Ittihad'a imza atacak.

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, takımdan ayrılıyor.

Fenerbahçe'nin son oynadığı Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu, maçın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

En-Nesyri, salı günü İstanbul'dan ayrılacak ve Suudi Arabistan'a giderek Al-Ittihad'e imza atacak.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
