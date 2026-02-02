Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını İngiltere'ye çevirdi.



Siyah-beyazlıların, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.



BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR



Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, savunmanın merkezine yapılacak takviye için aday listesinin üst sıralarına Agbadou'yu yazdı. 26 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperin de Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.



İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü, Beşiktaş'ın transferi sonuçlandırmak adına temaslarını sıklaştırdığı belirtilirken, Agbadou'nun durumu siyah-beyazlıların savunma planlamasında önemli bir yer tutuyor.



