Carlos Alcaraz: 'Aklıma, yenilmemi isteyenler geldi!'

"AKLIMA, YENİLMEMİ BEKLEYENLER GELDİ"

"UMARIM DJOKOVIC'İN YAŞINA GELDİĞİMDE FİNAL OYNARIM"

"NADAL'IN BENİ TEBRİK ETMESİ ÖZELDİ"

"HENÜZ BÜYÜK ÜÇLÜNÜN MASASINDA DEĞİLİM"

Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic'i yenerek 4 grand-slam'i de kazanan ve bunu başaran tarihteki en genç oyuncu olan Carlos Alcaraz, finalin ardından Marca'ya özel röportaj verdi."Kupayı babama ve amcama bıraktım, şu anda en iyi şekilde bakabilecek olanlar onlar. Fazla uyuyamadım, maçın ve turnuvanın heyecanı yüzünden uykuya dalmak zordu. Keşke kutlama için zaman olsaydı, ama olmadı. Sabah iki buçukta odama geldim ve akşam yemeği yemedim. Akşam yemeği sipariş ettim ve kardeşim ve birkaç arkadaşımla oyun oynadım. Saat dört buçuk civarında uykuya daldım. Pazartesi sabahı yapacak çok işim vardı, bu yüzden fazla dinlenemedim. Neyse ki önümde dinlenebileceğim bir uçuş var.": "Turnuvaya geldiğimde o insanları düşünmüyordum. Ama tabii ki yorumları ve görüşlerini ve fikirlerini paylaşan insanları gördüm. Sonuçta, eleştiri de övgü de hoş karşılanır. Bunu iyi bir şekilde kabul etmek gerekir. Doğru, şampiyonluğu kazandıktan sonra aklıma, başaramayacağımı, kendime zarar vereceğimi, iyi tenis oynayamayacağımı söyleyenler, hatta erken yenilgimi bekleyip eleştirmek ve görüşlerini söylemeye devam etmek isteyenler geldi. O anda bunları hatırladım, ama bir şeyleri kanıtlamak ya da yanıldıklarını göstermek için değil, sadece kendim için yaptım.": "Tenisin özelliği budur, her hafta turnuvalar vardır ve ne yaptığınızı fark etmek çok zordur. Melbourne'daki iki hafta çok yoğun, çok duygusal ve zihinsel olarak zorlu geçti, şimdi mümkün olduğunca iyi bir şekilde toparlanıp rekabete devam etmeye çalışacağız. Şu anda durmak, eve gitmek, dinlenmek ve önümüzdeki günlerde bedenimin ve zihnimin nasıl tepki vereceğini görmek istiyorum.": "Bunu düşünmüyorum. Umarım onun yaşına geldiğimde yeni nesil tenisçilere meydan okuyarak Grand Slam finallerinde oynayabilirim.": "Roland Garros her zaman orada olacak. Bu üç turnuvayı sıralamak zor çünkü Paris'te iki kez kazandım, ama bu asla yeterli değil ve Davis Cup ve ATP Finallerinde hiç kazanmadım. Üçü de net hedefler. Yeni şeyler başarmak istiyorum, ama en çok istediğim şeyi sıralayamam.": "Beni tebrik etti ve maç hakkında biraz konuştuk. Novak'ın ne kadar iyi başladığı, ne kadar zor olduğu... Ona taktiksel olarak işe yaramayan bir şekilde başladığımı söyledim. Çok düz oynuyordum ve o da bunu fark ettiğini söyledi. Benim işlerim vardı ve o da gidiyordu, bu yüzden fazla konuşamadık. Rafa'nın kupa elimdeyken bana sarılması çok özel bir andı.": "Evet, farklı bir şey aktardığımı düşünüyorum, en azından öyle duyuyorum. Biz insanlara alışık olmadıkları bir şey sunmaya çalışıyoruz. Burada kastettiğim şampiyonluklar veya kazanılan maçlar değil, tenisi farklı bir şekilde izlemek. Birçok taraftar maçı belirli bir şekilde izlemeye alışık ve ben onlara farklı bir şey sunmaya çalışıyorum, böylece maçı sıkıcı bulanlar veya tenise hiç ilgi duymayanlar da bu spora ilgi duymaya başlasınlar. Bu benim sevdiğim şey, benim anlama ve keyif alma şeklim. Ama bunun yıllarca devam etmesi gerekiyor ki efsane olarak kabul edileyim.": "Hayır, hayır, yaklaşamadım bile. 20 veya 22 yıllık bir kariyerim olursa ve sezon sezon en iyi şampiyonlukları kazanırsam, onlarla aynı masada oturduğumu söyleyebilirim. Bunun için çalışıyorum. Çok güzel rekorlar kırıyorum, ama bu üçünün başardığı şeyleri yapmak neredeyse imkansız. Onlara yaklaşmak, hatta onları yakalamak için çalışmak gerekiyor. Ama aynı masada oturduğumu söyleyebilmek için önümde daha uzun yıllar var."