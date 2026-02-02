01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
4-0
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
2-1
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
0-0
01 Şubat
Nice-Brest
2-2
01 Şubat
Angers-Metz
1-0
01 Şubat
Lyon-Lille
1-0
01 Şubat
Parma -Juventus
1-4
01 Şubat
Cremonese-Inter
0-2
01 Şubat
Como-Atalanta
0-0
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
0-184'
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
0-0
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
2-1
01 Şubat
Tottenham-M.City
2-2
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-1
01 Şubat
M. United-Fulham
3-2
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-1
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
3-2
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
1-0
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
7-0
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
1-2

Fenerbahçe'nin transfer planı; Darwin Nunez

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'ye veda etmek isteyen Fenerbahçe, Darwin Nunez'i gündemine aldı.

calendar 02 Şubat 2026 00:26
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin transfer planı; Darwin Nunez
Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a gitmesi halinde kadrosuna katmak istediği isim ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşme olasılığının ortaya çıkması sonrası Fenerbahçe, Darwin Nunez'i gündemine aldı.

Fenerbahçe, Al Hilal'ın yaz aylarında 53 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Uruguaylı golcüyü listesinde ilk sıraya yazdı.


Jhon Duran'ın Zenit'e, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a gitmesi halinde hücum hattı zayıflayacak Fenerbahçe, Nunez için Al Hilal'ın kapısını çalacak.

Fenerbahçe, Darwin Nunez için Al Hilal'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
