Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a gitmesi halinde kadrosuna katmak istediği isim ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşme olasılığının ortaya çıkması sonrası Fenerbahçe, Darwin Nunez'i gündemine aldı.
Fenerbahçe, Al Hilal'ın yaz aylarında 53 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Uruguaylı golcüyü listesinde ilk sıraya yazdı.
Jhon Duran'ın Zenit'e, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a gitmesi halinde hücum hattı zayıflayacak Fenerbahçe, Nunez için Al Hilal'ın kapısını çalacak.
Fenerbahçe, Darwin Nunez için Al Hilal'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
