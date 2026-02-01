01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
1-056'
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
1-059'
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-060'
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-156'
01 Şubat
M. United-Fulham
2-058'
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-154'
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
0-0DA
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Galatasaray MCT Technic'ten ligde 4'te 4

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 90-61 mağlup etti.

01 Şubat 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray MCT Technic, Aliağa Petkimspor'u konuk etti. 

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 90-61 kazandı. 

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde etti. Aliağa Petkimspor ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Öte yandan bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise üst üste 6. maçını kaybetti.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Aliağa Petkimspor ise Türk Telekom'u ağırlayacak.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Galatasaray MCT Technic: Cummings, Palmer 6, Petrucelli 6, White 10, Muhsin Yaşar 6, McCollum 17, Tibet Görener 6, Can Korkmaz 19, Meeks 9, Cihat Dalgalı 3, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie 6


Aliağa Petkimspor: Efianayi 6, Franke 17, Mustafa Kurtuldum 11, Troy Selim Şav 2, Sajus 11, Boran Güler 2, Blumbergs 6, Floyd 6, Brown, Kerem Soyuçaylı, Yiğit Kaba

1. Periyot: 20-12

Devre: 46-29

3. Periyot: 66-44

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 26 33 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 24 27 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
