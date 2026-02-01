Galatasaray MCT Technic'ten ligde 4'te 4

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray MCT Technic, Aliağa Petkimspor'u konuk etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 90-61 kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde etti. Aliağa Petkimspor ise 13. mağlubiyetini yaşadı.
Öte yandan bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise üst üste 6. maçını kaybetti.
Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Aliağa Petkimspor ise Türk Telekom'u ağırlayacak.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin
Galatasaray MCT Technic: Cummings, Palmer 6, Petrucelli 6, White 10, Muhsin Yaşar 6, McCollum 17, Tibet Görener 6, Can Korkmaz 19, Meeks 9, Cihat Dalgalı 3, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie 6
Aliağa Petkimspor: Efianayi 6, Franke 17, Mustafa Kurtuldum 11, Troy Selim Şav 2, Sajus 11, Boran Güler 2, Blumbergs 6, Floyd 6, Brown, Kerem Soyuçaylı, Yiğit Kaba
1. Periyot: 20-12
Devre: 46-29
3. Periyot: 66-44
