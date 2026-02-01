01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
1-056'
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
1-059'
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
0-060'
01 Şubat
Torino-Lecce
1-0
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-1
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
1-156'
01 Şubat
M. United-Fulham
2-058'
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
0-154'
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
0-0DA
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
2-0
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-0
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
2-0
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'e mağlup!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Gençlik, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

calendar 01 Şubat 2026 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'e mağlup!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Gençlik, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup oldu.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bidak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Fırat, Sharifi (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Mert Nevzat Güneş)

Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Gomez, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı ,Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Drzyzga, Marttilla)

Setler: 26-24, 23-25, 28-26, 25-21

Süre: 140 dakika (33, 38, 39, 30)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 26 33 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 24 27 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.