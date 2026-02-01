Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'e mağlup!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Gençlik, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup oldu.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bidak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Fırat, Sharifi (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Mert Nevzat Güneş)
Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Gomez, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı ,Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Drzyzga, Marttilla)
Setler: 26-24, 23-25, 28-26, 25-21
Süre: 140 dakika (33, 38, 39, 30)