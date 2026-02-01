Jhon Duran için Premier Lig'e dönüş iddiası!

Premier Lig'de daha önce iz bırakan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, yeniden İngiltere'ye dönebilir.



TEAMtalk'ın özel haberine göre; Tottenham Hotspur, Newcastle United ve Leeds United başta olmak üzere birçok Premier Lig kulübüne önerildi.



Bonservisi Al Nassr'da bulunan 22 yaşındaki Duran, şu anda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyiyor. Ancak Türkiye'de beklenen süreleri alamaması nedeniyle, menajerler olası bir İngiltere dönüşü için devreye girdi.



VILLA DÖNEMİNDE PARLADI

Duran, Aston Villa formasıyla geçirdiği son 6 ayda adeta gol makinesine dönüşmüştü. Premier Lig, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 1.046 dakikada 12 gol atan Kolombiyalı, 87 dakikada 1 gol ortalaması yakalamış ve Al Nassr'a 64,5 milyon sterlin (+ bonuslarla 71 milyon) bedelle transfer olmuştu.Suudi Arabistan'da uyum sorunu yaşayan Duran, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralandı. Ancak Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri ile yaşanan rekabet nedeniyle düzenli oynayamadı. Bu durum, Avrupa'da yeni bir kapı araladı.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.