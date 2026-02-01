01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Jhon Duran için Premier Lig'e dönüş iddiası!

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, Premier Lig kulüplerine önerildi.

calendar 01 Şubat 2026 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 13:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jhon Duran için Premier Lig'e dönüş iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'de daha önce iz bırakan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, yeniden İngiltere'ye dönebilir.

TEAMtalk'ın özel haberine göre; Tottenham Hotspur, Newcastle United ve Leeds United başta olmak üzere birçok Premier Lig kulübüne önerildi.

Bonservisi Al Nassr'da bulunan 22 yaşındaki Duran, şu anda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyiyor. Ancak Türkiye'de beklenen süreleri alamaması nedeniyle, menajerler olası bir İngiltere dönüşü için devreye girdi.

VILLA DÖNEMİNDE PARLADI



Duran, Aston Villa formasıyla geçirdiği son 6 ayda adeta gol makinesine dönüşmüştü. Premier Lig, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 1.046 dakikada 12 gol atan Kolombiyalı, 87 dakikada 1 gol ortalaması yakalamış ve Al Nassr'a 64,5 milyon sterlin (+ bonuslarla 71 milyon) bedelle transfer olmuştu. 

FENERBAHÇE'DE REKABET, İNGİLTERE'DE İLGİ

Suudi Arabistan'da uyum sorunu yaşayan Duran, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralandı. Ancak Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri ile yaşanan rekabet nedeniyle düzenli oynayamadı. Bu durum, Avrupa'da yeni bir kapı araladı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Duran, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.