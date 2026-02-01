01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
0-022'
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
0-066'
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
1-059'
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

calendar 01 Şubat 2026 13:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalya'da düzenlenen 2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) açıklamasına göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 884 sporcu yarıştı.

Dereceye girebilmek ve milli takım havuzuna katılabilmek için 7 gün boyunca mücadele eden sporculardan, 216'sı 2026 yılında Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkını kazandı.


Organizasyonda, yaş gruplarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonanın yoğun katılım ve yüksek rekabet ortamı içinde başarıyla tamamlandığını belirterek "Bu organizasyon, Türk satrancının altyapısındaki gücü açıkça ortaya koyuyor. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara destekleri için teşekkür ediyorum. Milli takım havuzuna giren sporcularımız başta olmak üzere turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Dereceye giren sporcular

Şampiyonada 7 yaş genel kategori erkeklerde Barış Gecegörmez, 8 yaşta Mete Aras Akbudak, 9 yaşta Kerem Şahin, 10 yaşta Ertuğrul Pala, 11 yaşta Eymen Demirtaş, 12 yaşta CM (Usta Adayı) Mustafa Demirkan, 13 yaşta CM Mehmet Alper Çelebi, 14 yaşta CM Ali Varyemez, 15 yaşta Arda Cankurt, 16 yaşta FM (FIDE Ustası) Ege Tuna Öktem, 17 yaşta Ali Batuhan Bıyıksız ve 18 yaşta CM Miraç Melih Topuz birinci oldu.

Genel kategori kızlarda ise 7 yaşta Yağmur İlbilgi, 8 yaşta Asya Hilal Örten, 9 yaşta Alya Beren Candan, 10 yaşta Berra Yılmaz, 11 yaşta Derin Topaçoğlu, 12 yaşta Beren Nisa Karabaş, 13 yaşta Maya Şahin, 14 yaşta Tuana Abak, 15 yaşta Ela Aslan, 16 yaşta Fatma Zehra Oflaz, 17 yaşta Rezzan Öztay ve 18 yaşta WCM (Kadın Usta Adayı) Ceren Tırpan, birinciliği elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.