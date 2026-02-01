Trabzonspor'da Karlsbakk için ayrılık!

Transfer sezonun bitimine kısa bir süre kala Trabzonspor'da belirsizlik devam ediyor.
Yabancı kontenjanı dolu olan ve bu sorunu aşmakta zorlanan bordo-mavililer, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'ı bekletiyor.
SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK
Şu an 16 yabancı oyuncusu bulunan Karadeniz ekibi, Edin Visca'nın sözleşmesini askıya alarak bu sayıyı 15'e düşürecek. Ardından Kazeem Olaigbe'nin, Konyaspor'a gidişinin kesinleşmesi durumunda sayı 14'e düşecek.
SOL KANAT VE ORTA SAHA DA ARANIYOR
Ancak Trabzonspor, Karlsbakk'ı açıklayabilmek için kadrodan bir yabancı oyuncu daha göndermek zorunda. Burada gözler Anthony Nwakaeme, Stefan Savic ve Benjamin Bouchouari'ye çevrilmiş durumda. Ayrıca Karlsbakk dışında sol kanat ve orta sahaya da oyuncu bakan yönetim, oldukça zorlu bir süreçle karşı karşıya.
Kalan kısa süre içerisinde bir yandan oyuncularla yolların ayrılması, bir yandan da transfer yapılması için çaba harcanacak.
