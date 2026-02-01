01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Trabzonspor'da Karlsbakk için ayrılık!

Daniel Karlsbakk ile prensipte anlaşan Trabzonspor, resmi sözleşmeyi imzalamak için kadrosunda şu an 16 olan yabancı sayısını düşürmeye çabalıyor.

Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Transfer sezonun bitimine kısa bir süre kala Trabzonspor'da belirsizlik devam ediyor.

Yabancı kontenjanı dolu olan ve bu sorunu aşmakta zorlanan bordo-mavililer, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'ı bekletiyor.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK


Şu an 16 yabancı oyuncusu bulunan Karadeniz ekibi, Edin Visca'nın sözleşmesini askıya alarak bu sayıyı 15'e düşürecek. Ardından Kazeem Olaigbe'nin, Konyaspor'a gidişinin kesinleşmesi durumunda sayı 14'e düşecek.

SOL KANAT VE ORTA SAHA DA ARANIYOR

Ancak Trabzonspor, Karlsbakk'ı açıklayabilmek için kadrodan bir yabancı oyuncu daha göndermek zorunda. Burada gözler Anthony Nwakaeme, Stefan Savic ve Benjamin Bouchouari'ye çevrilmiş durumda. Ayrıca Karlsbakk dışında sol kanat ve orta sahaya da oyuncu bakan yönetim, oldukça zorlu bir süreçle karşı karşıya.

Kalan kısa süre içerisinde bir yandan oyuncularla yolların ayrılması, bir yandan da transfer yapılması için çaba harcanacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
