Chelsea, son nefeste üç puanı hanesine yazdırdı

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Chelsea, West Ham'ı konuk etti.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Joao Pedro, 70. dakikada Marc Cucurella ve 90+2. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
West Ham'ın gollerini ise 7. dakikada Jarrod Bowen ile 36. dakikada Crysencio Summerville attı.
West Ham forması giyen Jeanclair Todibo, 90+11. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 40'a yükseltti. West Ham, 20 puanda kaldı.
