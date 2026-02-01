01 Şubat
Galatasaray-Kayserispor
20:00
01 Şubat
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
17:00
01 Şubat
Toulouse-Auxerre
19:15
01 Şubat
Nice-Brest
19:15
01 Şubat
Angers-Metz
19:15
01 Şubat
Lyon-Lille
17:00
01 Şubat
Parma -Juventus
22:45
01 Şubat
Cremonese-Inter
20:00
01 Şubat
Como-Atalanta
17:00
01 Şubat
Torino-Lecce
14:30
01 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
01 Şubat
Getafe-Celta Vigo
20:30
01 Şubat
Real Madrid-Rayo Vallecano
16:00
01 Şubat
Real Betis-Valencia
18:15
01 Şubat
Tottenham-M.City
19:30
01 Şubat
N. Forest-C.Palace
17:00
01 Şubat
M. United-Fulham
17:00
01 Şubat
Aston Villa-Brentford
17:00
01 Şubat
B. Dortmund-FC Heidenheim
19:30
01 Şubat
VfB Stuttgart-Freiburg
17:30
01 Şubat
Amed Sportif-A.Demirspor
19:00
01 Şubat
Boluspor-Sakaryaspor
16:00
01 Şubat
Sivasspor-Pendikspor
13:30
01 Şubat
Bandırmaspor-Vanspor FK
13:30
01 Şubat
Strasbourg-PSG
22:45

Beşiktaş BOA, Emlak Konut deplasmanında galip!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Emlak Konut'u 84-83 mağlup etti.

Beşiktaş BOA, Emlak Konut deplasmanında galip!
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Emlak Konut'u 84-83 yendi.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Emlak Konut: Thomas 14, Delaere 21, Gizem Başaran Turan 4, Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 4, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar 2, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 10

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 8, Meltem Yıldızhan 3, Whitcomb 15, Fasoula 17, Fraser 23, İdil Saçalır 5, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Toure 7

1. Periyot: 14-21

Devre: 41-48

3. Periyot: 63-64

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
12 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
13 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
