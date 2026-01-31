Şampiyon karateci Eray 'Türk sporuna hizmet' peşinde

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
18:30
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
18:00
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
18:30
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
18:00
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
18:00
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
18:00
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
18:00
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
18:00
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
18:00
31 Ocak
QPR-Coventry City
18:00
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
1-045'
31 Ocak
Brighton-Everton
18:00
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
0-080'
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
19:00
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
0-016'
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
0-016'
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
0-015'
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
0-015'
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
0-015'
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
18:00
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
18:00
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-086'
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
18:15
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
0-145'
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
19:00
31 Ocak
Watford-Swansea City
18:00

Şampiyon karateci Eray "Türk sporuna hizmet" peşinde

Dünya şampiyonu ve Premier Lig "Grand Winner" unvanıyla kariyerini tamamlayan milli karateci Eray Şamdan, Türk sporuna ve gençliğe hizmet etmeye devam etmeyi hedefliyor

calendar 31 Ocak 2026 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyon karateci Eray 'Türk sporuna hizmet' peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tatamiye adını altın harflerle yazdıran ve kariyerini dünya şampiyonu olarak tamamlayan milli karateci Eray Şamdan, "Türk sporuna ve gençliğine hizmet etmeyi sürdürmek" istiyor.

Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok derecesi bulunan 27 yaşındaki Eray, 2025 Paris Premier Lig, Çin Premier Lig, Dünya Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmanın yanı sıra "Grand Winner" olarak Premier Lig sezonunu lider tamamladı.

Dünya şampiyonluğuna odaklanan Eray, yoğun geçen hazırlık sürecinin ardından 27-30 Kasım'da Mısır'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 60 kiloda finalde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.


Kariyerindeki önemli başarılarına dünya şampiyonluğunu da ekleyen Eray, İstanbul'da düzenlenen Premier Lig turnuvasında da seyircinin önünde altın madalya aldı. Finalde Türk sporcu Nuri Kılıç'ı 7-5 yenen Eray, tatamiye eldivenlerini bırakarak 60 kiloda en çok puan toplayan sporcu ünvanıyla kariyerini noktaladı.

- "Hayal ettiğimden çok daha güzel bitti"

Eray Şamdan, AA muhabirine, zirvede bırakma düşüncesinin bir yıldır aklında olduğunu, tek eksiği dünya şampiyonluğunu da kazanarak sporculuk kariyerini tamamladığını söyledi.

Duygusal anlar yaşadığını aktaran Eray, "Benim için muhteşem bir gururdu. 2025 yılında çok büyük başarılar elde ettim. Premier Lig dediğimiz, 4 maçtan oluşan ve dünyanın farklı noktalarında yapılan seriyi birinci bitirdim. Dünya Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Gelmiş geçmiş tüm zamanlarda 60 kiloda birinciliğe yükseldim, bu da benim için ayrı bir gurur oldu." diye konuştu.

Dünya şampiyonasından sonra bırakacağını ancak Premier Lig'in İstanbul'a alındığını anlatan Eray, şöyle devam etti:

"Yıllardır İstanbul'da yapılmayan Premier Lig nasibimize ülkemizde oldu. Ben de halkımızın önünde şov yapayım, insanlar beni izlesin istedim. Dostlarımı, akrabalarımı çağırdım. Orada da güzel maçlar çıkararak çok şükür altın madalya kazandık. Yine altın madalyayla veda etmiş oldum. Hayal ettiğimden çok daha güzel bitti. Tribünlerin o anda verdiği reaksiyon, anneme sarılmam, babamı öpmem hepsi çok duygusal anlar yaşattı bana. Çok şükür bugünleri gördük."

- "Daha önce yapan yok"

Geriye dönüp baktığında "keşke" demediğini, alabileceği bütün madalyaları altın olarak kazandığını belirten Eray, "Daha önce benim bildiğim karatede bunu yapan yok. Sadece olimpiyat oyunlarında gümüş madalyam var. O da karatede Türkiye'nin en büyük madalyası. Bu şekilde karateye veda etmek beni çok duygulandırdı ve geriye dönüp baktığımda mutluyum da." dedi.

Akademik kariyerine Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisansla devam eden ve Gebze'de bir ortaokulda beden eğitimi öğretmenliğini sürdüren Eray, karatenin içinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Eray, hayatının geri kalanında Türk sporuna ve gençliğine hizmet etmek istediğine işaret ederek, sözlerini şöyle tammaladı:

"İnşallah sporculukta aldığım başarıların kat ve kat fazlasını gençliğe hizmet ederek, daha da fazla başarılar alarak kazandırmak istiyorum. Bilgi, birikim ve tecrübelerimi genç nesillere aktarıp bayrağımızın her zaman dalgalanmasını istiyorum. Bunun için de her zaman elimi taşın altına koymaya hazırım."

 
 
