Ergin Ataman: 'Bazıları utanç verici bir şekilde oynadı'

EuroLeague'in 25. haftasında Panathinaikos, deplasmanda ASVEL'i 79-78 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Mücadelenin ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmayı genel olarak kontrol ettiklerini belirten Ataman, son bölümde yapılan hatalara dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "Maçı kontrol ediyorduk ve maçın kritik anlarında birkaç sayı farkla öndeydik. Maçın son iki dakikasında utanç verici hatalar yaptık ve onların farkı kapatmasına izin verdik, ama oyunda üstünlüğümüz vardı. Bulunduğumuz bu aşamada maçları kazanmak çok önemli. Kostas Sloukas çok iyi bir performans sergiledi ve galibiyete ulaşmamıza yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Kostas Sloukas'ın performansını özellikle vurgulayan Ataman, Yunan yıldızın galibiyette önemli rol oynadığını söyledi. Ataman, "Kostas Sloukas çok iyi bir performans sergiledi ve kazanmamıza büyük katkı sağladı" dedi.

ASVEL'in sahasında tehlikeli bir ekip olduğunu hatırlatan Ergin Ataman, savunma performanslarından memnun olduğunu dile getirdi. Son bölümde yaşanan sorunlara rağmen takımın kazanma kararlılığına dikkat çeken Ataman, "Her maç önemlidir. ASVEL kendi sahasında tehlikeli bir takımdır, ama bugün buraya galibiyet almak için kararlı geldik ve savunmamız mükemmeldi. Son iki dakikada hatalar yaptık ve rakibe sayılar kazandırdık; ancak Kendrick Nunn yokken Sloukas sorumluluğu üstlendi, Grant de aynı şekilde. Neyse ki bu seviyede oynayabilen ve yardımcı olabilecek bazı oyuncularımız var, çünkü bazıları utanç verici bir şekilde oynadı ve bu seviyede oynayamazlar, bu yüzden sadece oynayabilecek olanları kullanacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.