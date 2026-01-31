Ergin Ataman: 'Bazıları utanç verici bir şekilde oynadı'

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-167'
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
18:30
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0DA
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0DA
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
0-0DA
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
18:00
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
18:30
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-028'
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-028'
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-129'
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
18:00
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
18:00
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
18:00
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
18:00
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
18:00
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
18:00
31 Ocak
QPR-Coventry City
18:00
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
17:00
31 Ocak
Brighton-Everton
18:00
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
16:00
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
19:00
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
17:30
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
17:30
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
17:30
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
17:30
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
17:30
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
18:00
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
18:00
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
16:00
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
18:15
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
17:00
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
19:00
31 Ocak
Watford-Swansea City
18:00

Ergin Ataman: "Bazıları utanç verici bir şekilde oynadı"

EuroLeague'in 25. haftasında ASVEL'i deplasmanda 79-78 mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından konuştu.

calendar 31 Ocak 2026 15:23
Haber: Sporx.com
Ergin Ataman: 'Bazıları utanç verici bir şekilde oynadı'
EuroLeague'in 25. haftasında Panathinaikos, deplasmanda ASVEL'i 79-78 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
 
Mücadelenin ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
 
Karşılaşmayı genel olarak kontrol ettiklerini belirten Ataman, son bölümde yapılan hatalara dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "Maçı kontrol ediyorduk ve maçın kritik anlarında birkaç sayı farkla öndeydik. Maçın son iki dakikasında utanç verici hatalar yaptık ve onların farkı kapatmasına izin verdik, ama oyunda üstünlüğümüz vardı. Bulunduğumuz bu aşamada maçları kazanmak çok önemli. Kostas Sloukas çok iyi bir performans sergiledi ve galibiyete ulaşmamıza yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
 
Kostas Sloukas'ın performansını özellikle vurgulayan Ataman, Yunan yıldızın galibiyette önemli rol oynadığını söyledi. Ataman, "Kostas Sloukas çok iyi bir performans sergiledi ve kazanmamıza büyük katkı sağladı" dedi.
 
ASVEL'in sahasında tehlikeli bir ekip olduğunu hatırlatan Ergin Ataman, savunma performanslarından memnun olduğunu dile getirdi. Son bölümde yaşanan sorunlara rağmen takımın kazanma kararlılığına dikkat çeken Ataman, "Her maç önemlidir. ASVEL kendi sahasında tehlikeli bir takımdır, ama bugün buraya galibiyet almak için kararlı geldik ve savunmamız mükemmeldi. Son iki dakikada hatalar yaptık ve rakibe sayılar kazandırdık; ancak Kendrick Nunn yokken Sloukas sorumluluğu üstlendi, Grant de aynı şekilde. Neyse ki bu seviyede oynayabilen ve yardımcı olabilecek bazı oyuncularımız var, çünkü bazıları utanç verici bir şekilde oynadı ve bu seviyede oynayamazlar, bu yüzden sadece oynayabilecek olanları kullanacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 11 5 20 20 23
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 20 3 7 10 14 28 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
