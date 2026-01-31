Beşiktaş'ta Benzema iddialarına maliyet freni

Real Madrid efsanesi Karim Benzema'nın, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da yaşadığı kriz sonrası Avrupa'ya dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi.
38 yaşındaki yıldız forvetin, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği iddia edilirken, siyah-beyazlı kulübün bu ihtimale mesafeli yaklaştığı öğrenildi.
AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ
Al-Ittihad ile sözleşme uzatma görüşmelerinde ciddi sorunlar yaşayan Benzema'nın, kulübün sunduğu yeni teklifi saygısızlık olarak değerlendirdiği ve bu nedenle Al-Fateh maçında forma giymeyi reddettiği belirtildi. Takımdan ayrı çalıştığı ifade edilen tecrübeli golcünün ayrılık ihtimali güçlenmiş durumda.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ TEMKİNLİ
Ancak Beşiktaş cephesinde, Benzema transferine dair tablo oldukça temkinli. Yıldız futbolcunun yıllık yaklaşık 20 milyon Euro'yu bulan maliyeti ve buna ek olarak forma satış gelirlerinin yüzde 50'sinin talep edilmesi, siyah-beyazlılar açısından önemli bir soru işareti oluşturuyor. Yaşı ve yüksek ekonomik beklentileri nedeniyle bu transferin kulüp politikasıyla örtüşmediği değerlendiriliyor.
Benzema'nın yaz aylarında serbest kalma ihtimali bulunsa da, mevcut şartlar altında Beşiktaş'ın bu dosyada ilerleme kaydetmesinin zor olduğu, sürecin şu aşamada sadece menajer önerisi düzeyinde kaldığı ifade ediliyor.
BENZEMA'NIN KARİYERİ
Futbola Lyon altyapısında başlayan Karim Benzema, 2005'te A takıma yükseldi. Fransız golcü 2009'da Real Madrid'e imza atarken 14 yıl formasını giydiği İspanyol ekibinden sözleşmesi sona erdikten sonra 2023'te Al Ittihad'a imza atmıştı. Benzema, kariyeri boyunca 879 maça çıkarken 474 gol ve 200 asist kaydetti.
