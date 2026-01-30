30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
1-049'
30 Ocak
Espanyol-Alaves
1-136'
30 Ocak
Lazio-Genoa
0-0DA
30 Ocak
Lens-Le Havre
1-0DA
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
1-273'

İstanbulspor, Hatayspor'u penaltıyla geçti

Trendyol 1. Lig 23. hafta açılış maçında İstanbulspor, sahasında Krstovski'nin 53. dakikadaki penaltı golüyle Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 30 Ocak 2026 22:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 23. hafta açılış maçında İstanbulspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
 
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
 
Hakemler: Melih Aldemir, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan
 
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Mamadou (Dk. 76 Sambissa), Loshaj (Dk. 46 Mustafa Sol-Dk. 76 İsa Dayaklı), Fahri Kerem Ay, Cham (Dk. 83 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 90 Ertuğrul Sandıkcı)
 
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Melih Şen, Yiğit Ali Buz, Abdulkadir Adıyaman (Dk. 56 Yunus Azrak), Ali Yıldız, Oğuzhan Matur (Dk. 81 Eren Güler), Chaadaev (Dk. 56 Yılmaz Cin), Cemil Berk Aksu (Dk. 69 Osman), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy
 
Gol: Dk. 53 Krstovski (Penaltıdan) (İstanbulspor)
 
Kırmızı kart: Dk. 20 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 24 Ersin Aydemir, Dk. 74 Ali Yıldız, Dk. 74 Demir Sarıcalı, Dk. 83 Ünal Durmuşhan (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Emrecan Uzunhan, Dk. 72 Duhaney, Dk. 74 Yunus Bahadır (İstanbulspor)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
