30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Altay'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

Yusuf Şimşek ile Altay yönetimi, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

calendar 30 Ocak 2026 16:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'le yollar bugün resmen ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetimle bir araya gelen tecrübeli teknik adam sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Teknik patron Şimşek'in kontratının feshi Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirildi.

Altay'daki ikinci dönemi sona eren Şimşek, takımın başında çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet görerek 1.33 puan ortalaması yakaladı. Yusuf Şimşek, siyah-beyazlılarda Ramazan Kurşunlu'nun yerine 4'üncü haftada göreve gelmişti.

Altay yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ifade edildi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.