30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Sakaryaspor, Brezilyalı Ruan Teixeira'yı transfer etti

TFF 1. Lig'de alt sıralarda yer alan Sakaryaspor, Göztepe'den Ruan Teixeira'yı renklerine bağladı

calendar 30 Ocak 2026 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Brezilyalı futbolcu Ruan Teixeira'yı renklerine bağladı.
Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ruan Teixeira ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Ruan." ifadelerine yer verildi.

Savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısını Göztepe'de geçirdi.

