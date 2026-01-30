30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Beşiktaş ile Konyaspor 50. kez karşı karşıya

30 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com


- Ligde iki takım arasındaki 49 mücadelede Beşiktaş'ın galibiyetlerde 28-7, gol sayısında da 94-44 üstünlüğü bulunuyor
- Siyah-beyazlı takım, iç sahada Konyaspor ile yaptığı 24 lig maçında 18 galibiyet aldı
 
İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan 49 maçta siyah-beyazlı futbol takımı 28, Konya temsilcisi ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Beşiktaş söz konusu maçlarda 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.


 

- Beşiktaş sahasında üstün

Siyah-beyazlı takım, ev sahibi ünvanıyla Konyaspor ile yaptığı 24 lig maçında 18 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü berabere sonuçlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.

Ev sahibi olduğu maçlarda rakip filelere 57 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

 

- Beşiktaş'tan tarihi galibiyet

Siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti.

Beşiktaş, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.

Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyetine imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
