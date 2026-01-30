Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.



Sarı-lacivertlilerin 2023'ün devre arasında kadrosuna kattığı Oosterwolde, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki yıldıza İngiltere Premier Lig'den transfer teklifleri geldi.

Takvim'in haberine göre

bir İngiliz kulübü, sezon sonu transferi için Oosterwolde'nin sağlık durumunu mercek altına aldı. Oyuncunun menajerinden sağlık raporu talep eden kulüp, Hollandalı futbolcunun mevcut form durumu ve sakatlık geçmişi hakkında detaylı bilgi almak istedi. Oosterwolde'nin sağlık testlerine katıldığı ve raporun kulübe iletildiği öğrenildi.Fenerbahçe yönetiminin, sezon ortasında Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediğini oyuncunun menajerine ilettiği bilinen detaylar arasında. Oosterwolde'nin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.Sarı-lacivertliler ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, güncel piyasa değeri 16 milyon euro civarında öne çıkıyor.Geçtiğimiz yaz transfer döneminde genç savunma oyuncusunun adı, Premier Lig takımlarından Bournemouth ile anılmıştı.