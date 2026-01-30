29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
1-1
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
0-3
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
2-1
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
2-1
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
0-0
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
1-1
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
3-2
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
3-2
29 Ocak
Lille-Freiburg
1-0
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
0-1
29 Ocak
FC Porto-Rangers
3-1
29 Ocak
Lyon-PAOK
4-2
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
4-2
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
1-1
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
4-0
29 Ocak
Ludogorets -Nice
1-0
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
2-0
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
1-0
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
1-2

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!

Premier Lig'den talipleri bulunan Jayden Oosterwolde için bir İngiliz kulübünün sağlık raporu istediği, Fenerbahçe'nin ise sezon ortasında ayrılığa sıcak bakmadığı iddia edildi.

calendar 30 Ocak 2026 08:21
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin 2023'ün devre arasında kadrosuna kattığı Oosterwolde, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki yıldıza İngiltere Premier Lig'den transfer teklifleri geldi.



SAĞLIK DURUMUNU MERCEK ALTINA ALDI

Takvim'in haberine göre bir İngiliz kulübü, sezon sonu transferi için Oosterwolde'nin sağlık durumunu mercek altına aldı. Oyuncunun menajerinden sağlık raporu talep eden kulüp, Hollandalı futbolcunun mevcut form durumu ve sakatlık geçmişi hakkında detaylı bilgi almak istedi. Oosterwolde'nin sağlık testlerine katıldığı ve raporun kulübe iletildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE, SEZON ORTASINDA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe yönetiminin, sezon ortasında Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmediğini oyuncunun menajerine ilettiği bilinen detaylar arasında. Oosterwolde'nin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Sarı-lacivertliler ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun, güncel piyasa değeri 16 milyon euro civarında öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde genç savunma oyuncusunun adı, Premier Lig takımlarından Bournemouth ile anılmıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
