Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ernest Muçi açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adalı, düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'a kiralık gönderilen Ernest Muçi için de konuştu.

Trabzonspor'un kendilerini aramadığını söyleyen Adalı, "Trabzonspor, Ernest Muçi için aramadı. 8,5 Milyon €'luk opsiyon var, kullanmazlarsa bizde devam eder." ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

Serdal Adalı, Cagliari'ye kiralanan milli yıldız Semih Kılıçsoy için ise "Semih Kılıçsoy için Cagliari'den gelen resmi bir şey yok. Semih'i vermek istemedim ama çok gitmek istedi. Devre arasında opsiyonu kullanabileceklerini söylediler ama henüz bir şey yok." dedi.