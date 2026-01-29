Wilfred Singo'dan eleştirilere flaş yanıt!

Galatasaray'ın sezon başında 30.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Wilfried Singo, bu sezon sadece 10 maçta forma giyebildi.
Sakatlığı nedeniyle birçok maçta görev alamayan Fildişili oyuncu, hedef tahtasına kondu.
Yıldız oyuncunun bu durumdan çok rahatsız olduğu öğrenildi.
"GEREKEN CEVABI SAHADA VERECEĞİM"
Takvim'de yer alan habere göre; sakatlığını atlatan 25 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine, "Hakkımda söylenen sözler beni çok üzdü. Gereken cevabı sahada vereceğim" dediği belirtildi.
BU SEZON SINGO
Wilfried Singo Galatasaray'da 10 maçta görev aldı. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen savunma oyuncusunun 1 asisti bulunuyor.
