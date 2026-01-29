29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

29 Ocak 2026 14:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 23. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle: 

30 Ocak Cuma:



20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Melih Aldemir

31 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Turgut Doman

13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir

16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

1 Şubat Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor: Ali Yılmaz

13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor: Raşit Yorgancılar

16.00 Boluspor-Sakaryaspor: Süleyman Bahadır

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: Yusuf Adnan Kendirciler

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor: Mehmet Türkmen

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
