Beşiktaş'ta kaleci hedefi: Alphonse Areola

Mert Günok'la vedalaşmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.



Sky Sport'un aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, West Ham United'ın file bekçisi Alphonse Areola için görüşmeler yapıyor.



WEST HAM 9.3 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ



3.5 yıldır West Ham forması giyen 32 yaşındaki Fransız eldivenle ilgili kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. İngiltere Premier Lig ekibi, 2022 yazında Alphonse Areola için PSG'ye 9.3 milyon euro bonservis ödemişti.



Bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıkan Alphonse Areola, kalesinde 34 gol gördü.







