29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, tarih yazmaya devam ediyor

Karabağ, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turuna kalarak bir kez daha tarihi bir başarıya imza attı

calendar 29 Ocak 2026 12:20
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, tarih yazmaya devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son 16 play-off turuna yükselerek kulüp tarihinde bir ilke daha imza attı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı. İkinci haftada sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 2-0 yenen Azerbaycan temsilcisi, lig aşamasına 2'de 2 galibiyetle başladı.

Karabağ, lig aşamasındaki üçüncü galibiyetini ise 7. haftada Eintracht Frankfurt'u sahasında 3-2 yenerek elde etti. Mücadelede galibiyet golü, 90+4. dakikada Behlul Mustafazade'den geldi.

Son hafta maçında deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool'a 6-0 mağlup olmasına rağmen ilk 24 içinde yer alan Karabağ, 8 haftalık lig aşamasını 10 puanla 22. sırada tamamlayarak son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı.


ELEMELERDE 6 MAÇTA 5 GALİBİYET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etmek için 3 eleme turu geçen Karabağ, oynadığı 6 maçın 5'ini de kazandı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 5 gol yedi.

Organizasyonun ikinci eleme turunda İrlanda'nın Shelbourne takımını ilk maçta deplasmanda 3-0 yenen Azerbaycan temsilcisi, rakibini evindeki rövanş mücadelesinde de 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Üçüncü eleme turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibiyle karşılaşan Karabağ, rakibini deplasmanda 1-0, evinde de 5-1 mağlup ederek play-off'a kaldı.

Karabağ, play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasındaki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırma başarısı gösterdi.

AZERBAYCAN'IN AVRUPA FUTBOLUNDAKİ TEMSİLCİSİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren, UEFA Konferans Ligi'nde de gruptan çıkmayı başaran ilk Azerbaycan takımı olarak adını tarihe yazdıran Karadağ, şimdi de Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turuna kalma başarısını göstererek bir kez daha tarih yazdı.

Karabağ, tarihinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Daha önce 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Azerbaycan temsilcisi, 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.

KURBAN KURBANOV ETKİSİ

Kurban Kurbanov'un 2008'de teknik direktörlük görevine getirilmesiyle Karabağ takımında yeni bir sayfa açıldı.

Kurbanov yönetiminde Azerbaycan liginde 11 şampiyonluk elde eden Karabağ, 6 kez de Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

Kurbanov, daha önce yaptığı açıklamalarda, Karabağ takımına Türkiye'den de büyük ilgi olduğunu dile getirerek, "Ben bir Azerbaycanlı olarak, bir Türk oğlu olarak Türk halkına teşekkür ediyorum. Biz gerçekten kardeşiz ve her zaman birbirimizin yanında olduk. Hem sevincimizde hem de kötü günümüzde birlikte olduk. Türk halkına büyük saygım ve itimadım var. Bizi kendi takımları olarak görüyorlar. Deplasmanda çok sayıda Türk taraftar bize destek veriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.