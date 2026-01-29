28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

İlkay Gündoğan: "Play-off'ta daha iyi olacağız"

calendar 29 Ocak 2026 01:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: mancity.com
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Manchester City maçının ardından konuştu.

İlkay Gündoğan, "Öncelikle ilk 24'e kaldığımız için mutluyuz. Play-off turu bizi bekliyor. İki çok iyi takım bizi bekliyor. Güzel olacağını, heyecanlı olacağını düşünüyorum." dedi.

Deneyimli yıldız, "İki tane çok basit gol yedik. O kadar çok fazla pozisyona bırakmadık City'yi ama ilk yarıda topa hakimlerdi. Presimiz çok iyi değildi. Biraz daha inançlı prese gittiğimizde top kayıpları vardı. Onları daha iyi değerlendirmeliydik. Bugünkü maçtan dolayı üzgünüz. Ama play-off'ta daha iyi olacağız ve inşallah play-off'u geçeceğiz." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
