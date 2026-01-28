28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-066'
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-165'
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
0-167'
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-265'
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
3-259'
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-066'
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
5-066'
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
2-165'
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-064'
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-167'
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-165'
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
0-067'
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
2-064'
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
0-165'
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-265'
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-265'
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-065'
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
2-166'

Eczacıbaşı'ndan 3-0'lık net galibiyet

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde OK Zeleznicar'ı 3-0 mağlup etti.

calendar 28 Ocak 2026 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eczacıbaşı'ndan 3-0'lık net galibiyet
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, ⁠CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında konuk olduğu olduğu Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yendi.

Sportova Salonu'nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı Dynavit, 25-15, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, 4. galibiyetini aldı. OK Zeleznicar ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
