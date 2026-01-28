Manchester City - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Manchester City ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Manchester City - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Manchester City - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZUEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Manchester City, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Manchester City - Galatasaray maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Manchester City - Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.