-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Manchester City - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 28 Ocak 2026 17:21 -
Güncelleme Tarihi:
28 Ocak 2026 17:21
Manchester City - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz
Manchester City - Galatasaray maçını ücretsiz Tabii Spor izle | Manchester City - Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tabii Spor'tan canlı izlenebilecek olan Manchester City - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City - Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Manchester City ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Manchester City - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Manchester City - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Manchester City, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Manchester City - Galatasaray maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City - Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.