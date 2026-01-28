28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Atletico Madrid'den Goretzka hamlesi

Atletico Madrid, takımdan ayrılan Conor Gallagher'ın yerine Bayern Münih'ten Leon Goretzka'yı transfer etmek istiyor.

28 Ocak 2026 20:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid'den Goretzka hamlesi
Atletico Madrid, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leon Goretzka'yı transfer etmek istiyor.

İspanyol ekibi, Goretzka'yı takımdan ayrılan ve Tottenham'a imza atan Conor Gallagher'ın yerine düşünüyor.

ATLETICO'YA SICAK BAKIYOR

Atletico Madrid, bir süredir gündemde yer alan Goretzka ile yeni bir görüşme yaptı. Alman futbolcu, Atletico Madrid'e transfer olmaya sıcak bakıyor.

GORETZKA'NIN SEÇENEKLERİ


Sky'da yer alan habere göre, Goretzka'nın önünde sezonu Bayern Münih'te tamamlamak ve ara transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atmak seçenekleri yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki Goretzka'nın geleceği ile ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi planlanıyor.

Bayern Münih forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Goretzka, 1 kez ağları havalandırdı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
