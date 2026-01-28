Atletico Madrid'den Goretzka hamlesi

Atletico Madrid, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leon Goretzka'yı transfer etmek istiyor.İspanyol ekibi, Goretzka'yı takımdan ayrılan ve Tottenham'a imza atan Conor Gallagher'ın yerine düşünüyor.Atletico Madrid, bir süredir gündemde yer alan Goretzka ile yeni bir görüşme yaptı. Alman futbolcu, Atletico Madrid'e transfer olmaya sıcak bakıyor.Sky'da yer alan habere göre, Goretzka'nın önünde sezonu Bayern Münih'te tamamlamak ve ara transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atmak seçenekleri yer alıyor.30 yaşındaki Goretzka'nın geleceği ile ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi planlanıyor.Bayern Münih forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Goretzka, 1 kez ağları havalandırdı.