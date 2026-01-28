28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'tan "Devam" kararı

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş'ın istifası yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilmedi ve Cicibaş görevine devam etme kararı aldı.

Karşıyaka'da Başkan Cicibaş'tan 'Devam' kararı
Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş'ın istifa kararı yönetim kurulu tarafından kabul edilmedi. Yeşil-kırmızılı yönetim ikna edilen Aygün Cicibaş'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımızın, yaşanan yoğun süreçler ve değerlendirmeler kapsamında istifasını yönetim kuruluna sunduğu doğrudur. Ancak yapılan yönetim kurulu toplantısında, kulübümüzün mevcut durumu, devam eden sportif ve idari süreçler göz önünde bulundurularak istifanın kabul edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Karşıyaka yönetimi şu ifadelere yer verdi: "Yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda başkanımızla birlikte önümüzdeki haftalar da süreçte yeniden değerlendirme yapmak üzere görüş birliğine varmış, başkanımız da bu talep doğrultusunda görevine devam etmeyi kabul etmiştir. Kulübümüzün istikrarı ve geleceği adına çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürmektedir. Kamuoyunun yalnızca kulübümüzün resmi kanallarından yapılacak açıklamalara itibar etmesini rica ederiz."

