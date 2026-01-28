28 Ocak
Göztepeli Arda ve Taha'nın hayali milli forma

Göztepe'de sağ kanat Arda Okan Kurtulan ve stoper Taha Altıkardeş A Milli Takım hayalini kuruyor.

28 Ocak 2026 13:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepeli Arda ve Taha'nın hayali milli forma
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe beraberliğinin ardından cumartesi günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe'de sağ kanat Arda Okan Kurtulan ve stoper Taha Altıkardeş A Milli Takım hayalini kuruyor.

Göztepe'de sergiledikleri performansla hem takıma büyük katkı koyan hem de transferin gözde isimleri olmayı başaran iki futbolcu ay-yıldızlı takımımızdan davet beklemeye başladı. Arda Okan'ın A Milli Takım'da görev alabilmek adına Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelen teklifleri reddettiği ifade edildi.

Bu yaz düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde 26 Mart 2026 Perşembe günü Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak.


Türkiye; Romanya'yı elediği takdirde, finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda karşılaşacak.

Göztepe'de 3'üncü sezonunu geçiren 22 yaşındaki Taha, Türkiye U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Yaz döneminde Adana Demirspor'dan gelen 23 yaşındaki Arda ise daha önce Arnavutluk U21 takımında görev aldı.

