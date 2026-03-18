Altay'ın FIFA mesaisi sürüyor

Altay SK, eski oyuncularına olan borçlar nedeniyle FIFA'lık olurken yeni puan silme cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

18 Mart 2026 16:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle yeniden sıkıntıya girdi.

Siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet edip, yönetimin çabaları sonrası şikayetlerinden vazgeçen Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro; Altay'ın ödeme takvimine uymaması nedeniyle tekrar FIFA'nın yolunu tuttu. İki dosyanın çözüme kavuşmaması halinde İzmir temsilcisine bu sezon ya da önümüzdeki sezon eksi 6'şar puandan toplam eksi 12 puan silme cezası gelebileceği öğrenildi.

Kulüpten 517 bin Euro alacağı bulunan Gnanduillet'e 25 bin Euro ödeyip kalan kısmını taksitlendiren yönetim, 597 bin Euro alacağı olan Mossoro'ya ödeme yapmadan ödeme planı sunarak puan silme cezalarının önüne geçmişti. Ancak iki futbolcu, belirlenen tarihlerde taksitlerin aksaması üzerine kulübü yeniden FIFA'ya şikayet etti.

Bu sezon eski Polonyalı kalecisi Stachowiak'a olan borcu nedeniyle 6 puanı silinince amatöre düşme hattına gelen Altay'da, yönetimin yeni bir puan silme cezası gelmemesi için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 28 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 29 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
