Houston Rockets forması giyen Kevin Durant, NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde Michael Jordan'ı geçmeye hazırlanırken kariyerine yönelik takdir eksikliği konusuyla barışık olduğunu ifade etti.



"İnsanlar genelde bir şeyin değerini ancak onu kaybettiklerinde anlar," diyen Durant, The Ringer'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Bu oyundan ya da herhangi birinden sevgi ya da övgü beklemiyorum. Sahaya çıkıp işimi yapıyorum ve yaptığım şeyi seviyorum. Karşılığında bir şey almaya ihtiyacım yok."



37 yaşındaki yıldız, Jordan'ın 32.292 sayılık kariyer toplamını geçmesine yalnızca 68 sayı uzaklıkta. Durant, 2026 yılı içerisinde Wilt Chamberlain ve Dirk Nowitzki'yi de geride bırakarak üçüncü efsaneyi daha geçmiş olacak.



Jordan hakkında konuşan Durant, büyük saygısını şu sözlerle dile getirdi:

"O bu işin standardı. Her şeyin şablonu."



Durant ayrıca Jordan'ı 2003 yılında Washington Wizards formasıyla oynadığı son iç saha maçında canlı izlediğini belirtti ve Jordan'ın sakatlıklar ve emeklilikler olmasaydı çok daha yüksek sayılara ulaşabileceğini vurguladı.



"Onu geçince bu gerçeği görmezden gelmek istemem," diyen Durant, "Benim için o sadece 32 bin sayılık bir oyuncu değil. Ona 30 sayı ortalamasıyla 300 maç daha ekleyebilirsin. Bu abartı değil," ifadelerini kullandı.



Durant, istatistik kovalamaktan ziyade istikrarlı performansıyla öne çıkan bir kariyere sahip. Kariyerinde hiç 60 sayı barajını aşamamış olsa da 1.186 maçın 434'ünde 30+ sayı kaydetti. Ayrıca NBA tarihinde bir sezonda 55-40-90 şut yüzdesine ulaşan tek oyuncu olmayı başardı.



Yıldız oyuncu, en az %60 true shooting ile 25+ sayı ortalamasını 15 sezon boyunca yakalayarak bu alanda da benzersiz bir başarıya imza attı.



Durant, bu istikrarlı performansını oyuna olan tam bağlılığına bağladı:

"Buna kendini adadığında aslında hiçbir şeyden vazgeçmiş olmuyorsun. Bu, her gün yapmak istediğin şey oluyor. Bir süre sonra bu senin hayatın haline geliyor."



Michael Jordan da geçmişte Durant'e övgülerde bulunmuştu. 2013 yılında Kobe Bryant ve LeBron James arasında seçim yapması istendiğinde Jordan'ın "Kevin Durant" cevabını vermesi dikkat çekmişti.



