Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe yarasını sardı'

Sabah Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.



"YOLUNU KAYBETMİŞ GİBİYDİ"



"Kadıköy, "yalnızlığı" yaşadı maç başlarken. Dört maçlık süreç, Karagümrük mağlubiyeti, oyuncuların vücut dili, Galatasaray'ın puan farkını açması… Birçok bahane var o yalnızlığın içinde. Bayram öncesinde tribünler yarı yarıya dolmuş, sahada yine "kaçamaklar" var. Birden bire "ültimatom" düştü aklımıza. Tedesco'ya verilmişti ama soyunma odasına giderken yolunu kaybetmiş gibiydi."



"EMEĞİNİN HAKKINI ALDI"



"Antep golü ararken, bir kontratak ile, kendilerinin bile ummadığı bir anda golü buldular. Takım aradığı rahatlığa ulaştı. Asensio'nun neden ellerini havaya kaldırdığını anlayamadan denge geldi ama bu kez o meşhur "vücut dili"ni konuşuyorlardı. Guendouzi-Asensio ikilisi maçın sorumluluğunu alıp, iyi pasları, doğru oyuncu ile buluşturdular. Kendi sahasında, temastan uzak oynamayı tercih eden Gaziantep takımının, sırtına doğru yaptı koşuları Nene. Üç de gol attı, emeğinin hakkını da aldı."



"ONA GECENİN HEDİYESİ"



"Kante'ye gelirsek; tüm takım öndeyken Ederson'u tercih edince ilk "mırıldanma" dalgası ile karşılaştı. Tribün mesajını verdi tecrübeli oyuncuya. Attığı golün bir "trafikten" çıkması, ona gecenin hediyesi."



"FENERBAHÇE YARASINI SARDI"



"Bu maça gelenlerin, tribünlerin "steril" kitlesi olduğunun da altını çizmek gerekir. Taraftar profili, maçı nasıl kazanacağının farkında ve tepkisini de böyle yönlendirenlerden olduğunu belirtelim. Yarı yarıya dolu tribünlerin "tam destek" yapması da ciddi bir mesaj. Fenerbahçe yarasını sardı, maç fazlasıyla da olsa puan farkını yine dörde indirdi. Milli maç arası sonrasında, sakatlarını da döndürerek, belki de yeni hocasıyla son düzlüğü kovalayacaklar."







