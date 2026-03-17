Kadıköy'de VAR ve penaltı kararı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK, VAR incelemesiyle penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası VAR hakemi Erkan Engin, hakem Kadir Sağlam'ı pozisyonu izlemeye ekrana çağırdı.
Pozisyonu ekranda izleyen hakem Kadir Sağlam, Asensio'nun elle oynadığına hükmetti ve 51. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Gaziantep FK'da penaltıyı kullanan Maxim, 52. dakikada topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.
