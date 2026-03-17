17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
2-164'
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
1-040'
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-024'
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Kadıköy'de VAR ve penaltı kararı!

Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

17 Mart 2026 21:15
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK, VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası VAR hakemi Erkan Engin, hakem Kadir Sağlam'ı pozisyonu izlemeye ekrana çağırdı.

Pozisyonu ekranda izleyen hakem Kadir Sağlam, Asensio'nun elle oynadığına hükmetti ve 51. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Gaziantep FK'da penaltıyı kullanan Maxim, 52. dakikada topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 16 10 1 58 28 58
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Gaziantep FK 27 8 10 9 36 43 34
9 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.