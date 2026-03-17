17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Thierry Henry'den Arsenal için açıklama

Thierry Henry, oyunu nedeniyle eleştirilen Arsenal için konuştu. Fransız efsane, "Arteta'dan kazanmak için bir yol bulunması istendi ve o da buldu. Çok basit. 22 yıl oldu, şampiyonluk istiyorum." dedi.

17 Mart 2026 17:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'de lider olmasına rağmen oyunu nedeniyle eleştirilen Arsenal için kulüp efsanesi Thierry Henry'den açıklama geldi.

Fransız eski yıldız, "Bir Arsenal taraftarı olarak bu oyun stili hoşuma gitmeyebilir ama saygı duyuyorum. Lig şampiyonluğunu mutlaka kazanacaklarını söylemiyorum ama kazanırlarsa, oraya nasıl ulaşırlarsa ulaşsınlar buna saygı duyacağım." dedi.

Sözlerine devam eden Henry, "Benim neyi sevdiğimin bir önemi yok. Arteta'dan kazanmak için bir yol bulunması istendi ve o da buldu. Çok basit. Şampiyonluğu kazanmak istiyorum, 22 yıl oldu." diye konuştu.

Henry, "Uzun zamandır Arsenal, olgunlaşmamış olmakla, üstünlüğünü koruyamamakla suçlanıyor. Çirkin bir şekilde kazanabilirler mi? Takım tam da bunu yapıyor ve bu konuda çok başarılılar." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
