Thierry Henry'den Arsenal için açıklama

Premier Lig'de lider olmasına rağmen oyunu nedeniyle eleştirilen Arsenal için kulüp efsanesi Thierry Henry'den açıklama geldi.



Fransız eski yıldız, "Bir Arsenal taraftarı olarak bu oyun stili hoşuma gitmeyebilir ama saygı duyuyorum. Lig şampiyonluğunu mutlaka kazanacaklarını söylemiyorum ama kazanırlarsa, oraya nasıl ulaşırlarsa ulaşsınlar buna saygı duyacağım." dedi.



Sözlerine devam eden Henry, "Benim neyi sevdiğimin bir önemi yok. Arteta'dan kazanmak için bir yol bulunması istendi ve o da buldu. Çok basit. Şampiyonluğu kazanmak istiyorum, 22 yıl oldu." diye konuştu.



Henry, "Uzun zamandır Arsenal, olgunlaşmamış olmakla, üstünlüğünü koruyamamakla suçlanıyor. Çirkin bir şekilde kazanabilirler mi? Takım tam da bunu yapıyor ve bu konuda çok başarılılar." sözlerini sarf etti.



