Haber Tarihi: 23 Mart 2026 10:35 -
Güncelleme Tarihi:
23 Mart 2026 10:35
Dikiz aynası süsü yasak mı, cezası ne kadar?
Son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir görsel, milyonlarca araç sahibini paniğe sürükledi. İddiaya göre; araçların dikiz aynasına koku veya benzeri eşyalar asmak tamamen yasaklandı ve bu kurala uymayan sürücülere 2.167 TL idari para cezası kesilmeye başlandı.
Evet, dikiz aynasına takılan ve görüşü engelleyen 3 veya daha fazla süs, tespih, koku aparatı gibi eşyalar yasaktır. Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücünün görüş açısını kısıtlayan, dikkatini dağıtan ve dikiz aynasının işlevini engelleyen her türlü aksesuar "30/1-B" maddesi uyarınca cezai işleme tabidir.
Görüş Engeli: Süslerin hacmi veya sayısı ön camdaki görüşü kısıtlıyorsa ceza uygulanır.
Yaptırım: Görüşü engelleyen aksesuarlar trafik kontrollerinde tespit edilirse kaldırılması istenir ve para cezası uygulanabilir.
Güvenlik Riski: Bu tür nesneler, özellikle ani durumlarda refleksleri ve görüş mesafesini olumsuz etkilediği için tehlikelidir.
Sürüş güvenliğiniz için dikiz aynasında görüşünüzü kısıtlayacak nesneler bulundurmamaya özen göstermelisiniz.
